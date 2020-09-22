Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya hazır

Rusya, korona virüs aşısı ile ilgili bir son dakika gelişmesini paylaştı. Sabah saatlerinde Rusya'nın ikinci Covid-19 aşısının kaydının 15 Ekim'e kadar tamamlanacağı haberinin ardından şimdi de Rusya Devlet Başkanı Putin'den bir açıklama geldi.

"BM YETKİLİLERİNE ÜCRETSİZ VERMEYE HAZIRIZ"

BM 75. Genel Kurulu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kendi Kovid-19 aşısını, isteyen BM yetkililerine ücretsiz olarak vermeye hazır olduğunu duyurdu.