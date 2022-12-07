AjansHaber.com.tr Dünya Putin'den Nükleer savaş açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Nükleer savaş tehdidi büyüyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak.

Öte yandan  Rusya hava üslerini vurulmasına ilişkin ABD tarafından Ukrayna kanadına flaş bir uyarı gelmişti.

Basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna ordusunun Rusya'nın batısındaki bir hava üssüne saldırı düzenlemesine ilişkin bir soruya, ABD'nin ve dünyanın Ukrayna'ya sadece kendi topraklarını ve egemenliğini koruması ve kendisini Rusya'ya karşı savunması için silah desteği verdiğini belirtti.

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