Rusya, Afganistan'da yeni hükûmetin yemin törenine katılmayacak

Kremlin, Taliban'ın Afganistan'da açıkladığı yeni hükûmetin yemin törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, yeni hükûmeti duyurmadan önce düzenlenecek törene, Türkiye ve Rusya'nın da dâhil olduğu çeşitli ülkeleri davet ettiklerini açıklamıştı.

Kremlin, Rusya'nın Taliban'ın yeni hükûmetinin törenine katılmayacağını duyurdu.