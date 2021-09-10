AjansHaber.com.tr Dünya Rusya, Afganistan hükûmet törenine kayılmaycak

Rusya, Afganistan'da yeni hükûmetin yemin törenine katılmayacak

Taliban, törene aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkeleri davet ettiklerini açıklamıştı.

Kremlin, Taliban'ın Afganistan'da açıkladığı yeni hükûmetin yemin törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, yeni hükûmeti duyurmadan önce düzenlenecek törene, Türkiye ve Rusya'nın da dâhil olduğu çeşitli ülkeleri davet ettiklerini açıklamıştı.

Kremlin, Rusya'nın Taliban'ın yeni hükûmetinin törenine katılmayacağını duyurdu.

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