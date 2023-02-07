Rusya Acil Durumlar Bakanı, Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdik

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Avrupa'nın birçok ülkesi arama kurtarma yardımında bulunacağına dair açıklamada bulunurken, Türkiye'ye yardım eden ülkelerin sayısı giderek artıyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Zinçev, gündüz saatlerinde gönderilen arama kurtarma ekiplerine ek olarak akşam saatlerinde yeni ekiplerin yola çıktığını açıkladı. Zinçev, ayrıca deprem bölgelerine kurulması için sahra hastanesi gönderiminin de gerçekleştirildiğini duyurdu.

Zinveç ayrıca "Depremzedelere doğrudan afet bölgesinde yardım sağlamak amacıyla Türkiye’ye hava yoluyla taşınabilen bir sahra hastanesi gönderildi. Hastanede çalışan 40’tan fazla uzman nitelikli tıbbi yardım sağlayacak" denildi.