Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti

Bakanlık, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yevgeny Zinichev'in Kuzey Kutbu bölgesini acil durumlardan korumak için bölümler arası tatbikatlara katılırken görev başında trajik bir şekilde öldüğünü ve bir kişinin hayatını kurtardığını üzüntüyle bildirir" dedi.

Devlet başkanının basın sekreteri Dmitry Peskov, Vladimir Putin'in olay hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in 55 yaşında olduğu belirtilirken, 21 Ocak 2020'den itibaren bakanlık görevini sürdürmekteydi.