AjansHaber.com.tr Dünya ABD'nin suçlamalarını reddetti

Rusya, ABD'nin 'Ukrayna'ya saldırı için terör saldırısı bahanesi' suçlamalarını reddetti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD'nin, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmak için bahaneler üreteceği yönündeki suçlamalarını reddederek, Batılı ülkelerin "asılsız iddialarla" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) "sirke" çevirmemeleri gerektiğini söyledi.

Verşinin, BMGK'de yaptığı konuşmada, Batılı ülkeleri "spekülasyon yapmakla" suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya saldırı için bir bahane üretmeyi planlıyorABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya saldırı için bir bahane üretmeyi planlıyorDünya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı için sahte terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da drone saldırısı gibi bahaneler üreteceği suçlamalarının "üzücü" olduğunu belirten Verşinin, Batılı ülkelerin "asılsız iddialarla" BMGK'yi "sirke" çevirdiğini ve kendilerini "utanç durumuna düşürdüğünü" vurguladı.

Öte yandan Verşinin, Ukrayna ordusunu da ülkenin doğusundaki etnik Rusları hedef almakla suçladı.

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