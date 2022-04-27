Rusya, 2 ülkeye gaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom'un bu sabahtan itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağı bildirmişti. Gelen son dakika bilgisine göre Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu.

Polonya: "Gaz akışı durdu"

Polonya’nın kamu enerji şirketi PGNİG SA, Gazprom‘un 27 Nisan itibarıyla Yamal boru hattında gaz tedarikini durduracağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Gazprom'un 27 Nisan sabahında Yamal sözleşmesi kapsamında teslimatları tamamen askıya alma niyetini PGNiG'ye bildirdiği aktarıldı.

PGNİG SA'nın açıklamasında, ülkeye gaz akışını eski haline getirmek için adımlar atılacağı belirtilerek, gaz arzında herhangi bir kesintinin de bu sözleşmenin ihlali olduğu ve bunun için tazminat talep etme hakkına sahip olunduğu vurgulandı.

Polonya’da gaz depolama tesislerinin doluluk oranının yüzde 80 seviyesinde olduğunun vurgulandığı açıklamada, ülkede gaz talebinin karşılanmasında herhangi bir sorun olmayacağı belirtildi.

Bulgaristan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Bulgaristan'ın kamu doğalgaz şirketi Bulgargaz'a Rus enerji şirketi Gazprom Export tarafından Gazprom'un 27 Nisan'dan itibaren gaz arzını durduracağına ilişkin bilgilendirme yapıldığı belirtilmişti.

Polonya İklim Bakanlığının da Rusya’dan gaz akışının kesilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Polonya'nın enerji arzının güvende olduğu ve tüketicilere giden gazın kesilmeyeceği belirtildi.