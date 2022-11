Ruslar Herson bölgesinden hayvan çaldı!

Rus hayvanat bahçesi sahibi Oleg Zubkov'un, Herson'daki hayvanları kaçırarak Kırım'a getirdiği iddia ediliyor.

Kırım'da Taigan Aslan Parkı adlı hayvanat bahçesinin sahibi Oleg Zubkov'un, Herson Hayvanat Bahçesi'nden 7 rakun, 2 dişi kurt, bir Hint tavuskuşu, bir lama ve bir eşek çaldığı öne sürüldü.

Kırım'daki hayvanat bahçesi tarafından çekilen videoda, Zubkov'un Herson'dan getirdiğini söylediği hayvanların, Taigan'daki özel bölmelere yerleştirildiği görülüyor.

Zubkov, hayvanların Kırım’a götürülmesini "insani görev" diye nitelendirirken Rusya yeniden Herson'u aldığında hayvanların şehre tekrar gönderileceğini de söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından görüntüleri paylaşarak, "İşgalciler sanat galerilerinden resimleri, müzelerden antika eşyaları, kütüphanelerden el yazmalarını, her şeyi çaldılar. Ama çaldıkları en pahalı şey, hayvanat bahçesinden çaldıkları bir rakun oldu. Bir rakun çal ve öl. " ifadelerini kullandı.

The occupiers stole everything from Kherson: paintings from art galleries, antiquities from museums, historic manuscripts from libraries. But their most prized loot was a raccoon they stole from a zoo. Steal a raccoon and Die. pic.twitter.com/1mqBrrKjHQ