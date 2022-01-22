Rus uzmandan Omicron varyantına karşı votka tavsiyesi

Kolesnikov, “Belirli bir dereceye kadar alkol buharının solunması, virüsün solunum sisteminden atılmasına katkıda bulunur. Bunun için maskeye sıradan bir votkanın damlatılması ve nefes alınması yeterli” dedi.

Kolesnikov, sosyal mesafeye uyulması, el ve burnun yıkanması tavsiyesini de verdi.

Toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarını virüsün bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerler olarak değerlendiren Kolesnikov, bu nedenle çok zorunlu olmadıkça buralarda bulunulmaması gerektiğini ifade etti.