Rus turistleri Türk uçakları taşıyacak!

THY'nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni dönemdeki projelerini anlattı. Göreve gelir gelmez üst yönetimde bir takım değişiklikler yapılsa da teknik kadronun aynı kaldığını vurgulayan Bolat, önemli mesajlar verdi.

Aktarmalı yolculara İstanbul tanıtılıyor

İstanbul Havalimanı'na artık yolcuların alıştığını kaydeden Bolat, New York'tan Sri Lanka'ya uçan yolcunun İstanbul'da aktarma yaptığını, aktarma yapılan yolculuklarda misafirlerin İstanbul'da bir gece dahi olsa konaklamaları için otel masraflarını karşıladıklarını sonraki günler için de düşük bir tutar aldıklarını anlattı. Böylece aktarma yolculara İstanbul'u tanıtarak bir sonraki tatil rotalarının ülkemiz olması için çabalayacaklarını söyleyen Bolat, “Dubai bunu çok güzel yapıyor.” dedi. Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerine özel Mezopotamya projesi yapacaklarını kaydeden Bolat, Kuzey Avrupa ülkelerinin çok fazla bölücü terör örgütü PKK propagandası altında olduğunu, bu yüzden bu ülkelerin vatandaşlarının ülkemizin bu bölgesinde çatışmaların devam ettiğini düşündüklerini söyledi. Hayata geçirecekleri proje ile Kuzey Avrupa'daki bu algıyı kırmayı amaçladıklarını ifade eden Bolat, “Göreve gelir gelmez bunu hayata geçirelim, dedim.” ifadelerini kullandı.

Kargo taşımacılığı karlı hale geldi

THY'nin 2003'ten bu yana 2016 ve 2020 dışında her yıl kâr açıkladığını söyleyen Ahmet Bolat, önümüzdeki dönemde Anadolu Jet'i de Avrupa'ya açmayı hedeflediklerini bildirdi. Kargo taşımacılığı konusundaki soruları yanıtlayan Bolat, yapacakları düzenleme ile ilave yatırım yapmadan 10 adet farklı tip uçağı daha kargo taşımacılığı için kullanmaya başlayabileceklerini kaydetti. Halihazırda THY'nin 30 adet 777 tip uçağı kargo taşımacılığında kullanılıyor. Bolat'ın verdiği bilgilere göre geçen dönemde bir malın Çin'den hava kargo ile taşınma maliyeti 1 dolardı. Salgınla birlikte bu 6-7 dolarlara çıkınca kargo taşımacılığı kârlı hale geldi. THY'nin sadece yolcu taşımacılığı değil kargo alanında da büyüyeceğini ve uzun soluklu strateji ile hareket edeceğini ifade eden Bolat, Teknik AŞ'yi de bir dünya markası haline getirmek istediklerini bu anlamda İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ihtiyacı sorununu çözmek için girişimde bulunduklarını anlattı.

Üç ayrı şirket tek çatı altında toplanacak

Uçakların satın alınırken içlerinin boş olduğunu koltuk, eğlence sistemi ve diğer iç aksamların farklı firmalarca verilen teklifler ile yapıldığını belirten Ahmet Bolat, önümüzdeki süreçte THY'ye hizmet veren üç ayrı şirketi bir çatı altında toplayarak bunu tek elden yapmayı planladıklarını söyledi. Böylece THY'nin yanında iştiraklerin ve hizmet sağlayıcıları da dünya markası yapmak için çalışacaklarını aktaran Bolat, TAİ ve Kibar ile görüştüklerini bildirdi.

THY Genel Hizmet Binası'nın girişindeki koltukları işaret eden Bolat, “Orda 7.5 kilo ağırlığında bir koltuk yaptı arkadaşlar. Diğerlerinden daha rahat. Diğeri 12 kilo. Her bir kilonun uçuşta bir önemi var. Hafifliği bize yarıyor, rahatlık yolcuya yarayacak. Mevcut koltuklardan 4.5 kilo daha hafif bu 200 koltukta 800-900 kilo eder. Düşünün bir uçuşta bu kadar daha çok kargo taşıyabileceksiniz. En düşük fiyatla bir kilo kargoyu 1 dolara taşıdığınızı düşünün 800-900 dolar buradan gelecek. Bir uçuşta 800 dolar kazandınız.” diye konuştu.

Rus turistleri THY taşıyacak

Sohbet sırasında Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları yüzünden yaşanan charter/kiralık uçak sorununu hatırlatarak, THY'nin daha çok tarifeli sefer açıp açmayacağını sorusu üzerine ise Ahmet Bolat, özetle şunları aktardı:

Tarifeli seferleri artırmadık. Bize Rusya'dan her sene charter uçuşlarla gelen turistler vardı. Ve onları da biz taşımıyorduk. Rus operatörler taşıyordu. Rus operatörler taşıyacak şartıyla geliyordu. Şimdi onlar uçamayınca acaba bunları biz getirebilir miyiz diye bir takım formüller çalışılıyor. Bu arada tabi ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile de sürekli görüşüyoruz. Birkaç bakanlık birlikte çalışarak ambargoyu delmeden bu turistleri biz getirebilir miyiz, konusu üzerinde çalışıyoruz. ABD ile OFAC ile sürekli kontrol ediyoruz. Turizm Bakanı ile konuştuğumuzda, bakan bey bunu Türk mülkiyetindeki uçaklarla yapabileceğimiz ortaya çıktı. Bizim 70 tane kendi mülkiyetimizde uçağımız var. Bu uçaklarla taşıyabileceğiz. Bu yolla turizm bakanlığı bu yıl 6-7 milyon olan Rus turist beklentisinin hiç değilse yarısını taşımayı yani 3 milyon Rus turist taşımayı planlıyor.

Güney Amerika'da Türk haftası

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) çatısı altında yapacakları faaliyetlerden de söz eden Ahmet Bolat, Brezilya veya Arjantin merkezli bir sağlık ve eğitim tanıtım projesi düşündüklerini söyledi. Türk dizi yıldızlarının da katılacağı bir tanıtımı Güney Amerika coğrafyası için başlatacaklarını ifade eden HİB Başkanı Bolat, bir Türk Haftası düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı. THY'nin de Panama'ya doğrudan uçuşlara önümüzdeki dönemde başlayacağını aktaran Bolat, şirkette ayrıca 2003'ten beri uygulanan stratejinin doğru olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin konumu itibarıyla Körfez'deki hava yollarına göre avantajlı olduğunu da kaydeden Bolat, “Doğuda en uzak uçuş Japonya 13 saat. Batıda Los Angeles 14 saat.” örneğini verdi.

Kaynak: Aydınlık