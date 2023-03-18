Rus siyasetçiden skandal açıklama, bizim olanı geri alalım!

Türkiye'ye yönelik sık sık yaptığı hadsiz açıklamalarla gündeme gelen Ermeni asıllı Rus Siyasetçi Semyon Bagdasarov, yine skandal sözler sarf etti. Daha önce yaptığı konuşmalarda 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, Ermenilere Özellikle İmamoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısında bulunan Bagdasarov, şimdi de Türkiye'yi işgal etme çağrısında bulundu.

"Bize ait olanı geri alalım"

6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'nin zor durumda olduğunu düşünen Semyon Bagdasarov, Rus yönetici ve askerlere çağrıda bulundu. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu fırsat olarak gösteren Rus vekil, küstahça sözler sarf ederek İstanbul’un “tarihi olarak Rusya’ya ait olduğunu” ve geri alınması gerektiğini iddia etti.

Rus propagandacı Vladimir Solovyov’un programında açıklamalarda bulunan Bagdasarov, “Türkiye şu an zor durumda, bunu kullanalım. Orta Asya’dan onu kovalım, Ukrayna’daki nüfusunu baltalayalım. Güney Kafkasya’dan kovalım. Türkiye’deki belirli güçleri kaldıralım ve tarihi olarak 'bize ait olanı' geri alalım. Konstantinopolis (İstanbul)! Ayasofya üzerine haç dikelim!” dedi.

"Kırım'ın işgalinin yıl dönümünde söyledi"

Semyon Bagdasarov'un bu açıklamalarını yaptığı tarih ise dikkatlerden kaçmadı. Bagdasarov'un 18 Mart 2014 Kırım'ın işgalinin yıl dönümünde bu sözleri sarf etmesi Rus yetkililere bir mesaj olarak algılandı.