Rus şirket Türkiye'de lityum-iyon akü üretecek

Şirket, yayımladığı bültene göre 2022 yılında Türkiye'de üretime başlamayı hedefliyor.

Bültende yatırım miktarı belirtilmezken üretilecek akülerin Afrika, Asya, Doğu Avrupa pazarlarına ihraç edileceği belirtildi.

Energon Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Andrey Shukevich, "Pandemi şartlarında yakın tedarikin önemi arttı. Uzun teslimat periyotlarında ve navlun fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bu gibi faktörler, Türkiye’de üretim kararı almamızda etkili oldu" dedi.