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Rus savaş uçağı düştü

Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağın Ukrayna bölgesine düştüğü belirtildi

Rusya Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir Rus Su-25 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, muharebe görevini yerine getirdikten sonra Belgorod bölgesindeki askeri üsse dönerken Rusya Hava Kuvvetlerine ait Su-25 model bir savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçağın ıssız bir alana düştüğü ve olay yerinde herhangi bir hasarın olmadığı aktarılan açıklamada, ilk verilere göre kazanın nedeninin teknik arıza olduğu belirtildi.

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