Rus rublesi kayıplarını telafi etti, savaş öncesi seviyelerine döndü

Rus rublesi Ukrayna'nın işgali sonrası görülen sert düşüşünü telafi ederek savaş öncesi seviyeye döndü.

Ruble bugün Avrupa Birliği ve ABD'nin koordineli olarak Rusya'ya ek yaptırımlar uygulama kararına rağmen yükseldi ve Moskova'daki işlemlerde dolar karşısında 81.16'dan işlem gördü.

Ruble böylece, Rusya'nın işgalden bir gün öncesi olan 23 Şubat'taki kapanış seviyeye döndü.