Rus ordusu Ukrayna'da hedef değiştirdi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, konuya ilişkin açıklamasında, "Güçlerimiz, esas hedefe odaklanacak, o da Donbas'ın tamamen bağımsız hale getirilmesi." dedi.

Operasyonun ilk bölümünün hedefine ulaşıldığını, Ukrayna ordusunun gücünün önemli ölçüde azaldığını söyleyen Rudskoy, "Bu, esas hedefimize odaklanmamıza yaradı." ifadesini kullandı.

Moskova'dan gelen bu açıklama, Rusya'nın taktik değiştirdiği şeklinde yorumlandı.

Bunun nedeninin, Rus ordusunun, Ukrayna'nın güney ve doğusunda toprak kazanabilmesine rağmen, ülkenin diğer bölgelerinde karşılaştığı sorunlar olabileceği belirtiliyor.

"Operasyon sürecek" vurgusu

Rusya bütün hedeflere ulaşana kadar operasyonun devam edeceğini vurgulayan Rudskoy, bunun için bir zaman çizelgesi ise sunmadı.

Rudskoy, Rusya yanlısı ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin yüzde 93'ünün ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ise yüzde 54'ünün kontrol altında olduğunu aktardı.

Donbass bölgesi 2014 yılından bu yana kısmen Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol ediliyor.