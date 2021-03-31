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Rus muhalif Navalnıy açlık grevine başladı

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını duyurdu.

Navalnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Vladimir bölgesindeki Pokrov hapishanesinde kendisine tıbbi yardım yapılmadığını öne sürdü.

Doktor çağırma ve ilaç alma hakkı bulunduğunu belirten Navalnıy, bu hizmetlerden yararlanamadığını ifade etti. Navalnıy, sırtında ve bacaklarında ağrılar olduğunu aktardı.

"Bana doktor göndersinler, aç yatıyorum"

Hükümlülerin açlık grevinden başka yolu olmadığını savunan Navalnıy, "Peki ne yapmalı? Yasalara uyulması için açlık grevi ilan ettim. Bana doktor göndersinler. Aç yatıyorum" dedi.

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak, 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

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