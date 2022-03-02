AjansHaber.com.tr Magazin Irina Shayk, Ukrayna'nın işgaline tepki gösterdi.

Rus model Irina Shayk'tan Ukrayna-Rusya savaşına tepki

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, Ukrayna-Rusya savaşına tepki göstererek Ukrayna halkı için yardım kuruluşlarına bağış yaptığını açıkladı.

Ukrayna'nın işgal edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

1 8

Ukrayna-Rusya savaşına ünlüler cephesinden sesler yükselmeye devam ediyor.

2 8

Rusya doğumlu 36 yaşındaki süper model, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya destek verdi.

3 8

Rusya doğumlu 36 yaşındaki süper model, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya destek verdi.

4 8