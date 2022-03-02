Rus model Irina Shayk'tan Ukrayna-Rusya savaşına tepki
Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, Ukrayna-Rusya savaşına tepki göstererek Ukrayna halkı için yardım kuruluşlarına bağış yaptığını açıkladı.
Ukrayna'nın işgal edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.
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Ukrayna-Rusya savaşına ünlüler cephesinden sesler yükselmeye devam ediyor.
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Rusya doğumlu 36 yaşındaki süper model, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya destek verdi.
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Rusya doğumlu 36 yaşındaki süper model, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya destek verdi.
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