Rus hapishanelerindeki işkence görüntüleri

Rus sivil toplum kuruluşu Gulagu Net, kimliğini açıklamayan bir muhabirin sızdırdığı, hapishanelerdeki sistematik işkence ve cinsel istismarı belgeleyen 40 gigabaytlık gizli video arşivini ele geçirdi. 2020 yılına ait olduğu anlaşılan görüntülerde şiddet, cinsel istismar, aşağılama, zorbalık ve hakaret var.

1000'in üzerinde işkence kaydı ortaya çıktı

Yalnızca Rusya'da değil, tüm dünyada tepki çeken 1000'in üzerinde işkence kaydı kamuoyuna sızdırıldı. Çırılçıplak halde işkenceye uğrayan mahkumların, yüzleri açık şekilde kayda aldındığı görülüyor. Videoda yüz üstü yatırılan bir mahkumun kafasına ayağıyla basan bir gardiyan görülüyor. Acı içinde kıvranan mahkumların sistematik olarak şiddet ve istismara maruz kaldığı görülüyor.

Cinsel istismar da var

Bir başka kayıtta ise kollarından kelepçelenmiş bir erkek mahkumun, çeşitli aletlerle tecavüze uğradığı görülüyor. Şiddet ve aşağılamanın mahkumlar arasında da uygulandığı görülüyor. Bir videoda şiddete maruz kalmış bir mahkumun üzerine, diğer mahkumların idrar yapması yer alıyor.

Putin'in Sözcüsü açıklama yaptı

Putin'in sözcüsü Peskov, "Görüntüler doğrulanırsa, bu ciddi bir soruşturma için bir nedendir. Konuyu hızlı ancak sakin bir şekilde çözmek gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Olaylı hapishaneden ilk istifa

İşkence olaylarının başrolünde olduğu iddia edilen Federal Hapishane'nin (FSIN) Saratov servisi başkanı 55 yaşındaki Albay Alexei Fedotov salı gecesi istifa ettiğini açıkladı.

Rus aktivistler: Kurban sayısı 200 civarında

Rusya'da benzer nitelikteki olayların sıkça yaşandığını belirten bir grup Rus aktivist, olayların merkezindeki hapishanede işkence ve cinsel istismara maruz kalan kişi sayısının 200'e yakın olduğunu belirtti.