Rus bombardıman uçağı düştü

Rus Hava Kuvvetlerine ait süpersonik bir Tupolev Tu-22M3 Backfire bombardıman uçağı Kaluga bölgesinde düştü.

Rus medyası Tu-22M3 Backfire uzun menzilli bir bombardıman uçağının Kaluga bölgesindeki Shaykovka hava üssüne düştüğü ve üç mürettebatın öldüğü bildirildi.

Kazanın nedeni veya nedenleri bilinmiyor, ancak yerel kaynaklar bombardıman uçağının düştükten hemen sonra yanmaya başladığını bildirdi.

Tu-22M3, 1960'larda Tupolev Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen, Sovyet dönemi süpersonik, değişken süpürme kanadı, uzun menzilli stratejik ve deniz saldırı bombardıman uçağıdır.