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Rus aşısında önemli gelişme: Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı

Türk İlaç, Rusya'da geliştirilen CoviVac koronavirüs aşısının üretimine ilişkin temel esasları içeren mutabakat anlaşması yaptı.

Türk İlaç, Rusya'da geliştirilen CoviVac adlı koronavirüs aşısının üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak nihai anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamaya göre anlaşması International Research Institute for Advance Systems (IRIAS) ile yaptı.

Rusya, Chumakov araştırma enstitüsü tarafından geliştirilen aşının ülke içinde kullanımı için Şubat ayında onay vermiş, Mart ayında üretime başlamıştı.

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