Rus aktris, askerlere şarkı söylerken öldürüldü

Oyuncu ve yönetmen Polina Menshikh, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk’teki Rus askerlerine performans sergilediği sırada öldürüldü.

150 kişilik kapasitesi olduğu belirtilen bir salonda patlama yaşandı. Menshikh, Rus askerlerine şarkı söylerken Ukrayna'nın saldırıcı sonucu hayatını kaybetti.

Ölümü meslektaşları tarafından doğrulanan Menshikh’in, saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ancak kurtulamadığı belirtildi.

Ukrayna ordusu yetkilileri, BBC'ye yaptığı açıklamada yapılan saldırıyı doğruladı. Saldırının ardından Rusya’da birçok askerin aynı anda ve yerde toplanması eleştirildi.