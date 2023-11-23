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Rus aktris, askerlere şarkı söylerken öldürüldü

Rus aktris Polina Menshikh, askerlere gösteri yaptığı sırada Ukrayna’nın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Oyuncu ve yönetmen Polina Menshikh, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk’teki Rus askerlerine performans sergilediği sırada öldürüldü.

150 kişilik kapasitesi olduğu belirtilen bir salonda patlama yaşandı. Menshikh, Rus askerlerine şarkı söylerken Ukrayna'nın saldırıcı sonucu hayatını kaybetti.

Ölümü meslektaşları tarafından doğrulanan Menshikh’in, saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ancak kurtulamadığı belirtildi.

Ukrayna ordusu yetkilileri, BBC'ye yaptığı açıklamada yapılan saldırıyı doğruladı. Saldırının ardından Rusya’da birçok askerin aynı anda ve yerde toplanması eleştirildi.

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