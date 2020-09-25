Rumların kibri AB'yi usandırdı

Türkiye inadı yüzünden AB'nin Belarus'a uygulayacağı yaptırımların önünü tıkayan Kıbrıs Rum Kesimi'ne Fransa'dan da tepki geldi. AB, ayrıca Türkiye'ye yaptırım kartından da vazgeçmeye başladı.

Fransa’nın Avrupa Bakanı Clement Beaune, Rumları ‘Türkiye koşulu’ öne sürerek Belarus’a yönelik AB yaptırımlarını engellemeye son vermeye çağırdı. Akşam'ın haberie göre, ABD merkezli Politico’ya demeç veren Beaune “Rum meslektaşlarımıza ‘Belarus’a yaptırımların önündeki engelleri kaldırmanız gerekiyor, zira böyle yaptırımlar konusunda bir tutum sergileyerek kendinize iyilik yapmadığınızı düşünüyorum’ diyerek pozisyonumuzu açık şekilde anlattım” dedi.

DESTEK BAŞTAN YANLIŞ

Fransa’nın Kıbrıs’a destek vererek Kıbrıs’ı bu yaptırımları birbirine endekslemeye teşvik ettiğini düşünen bazı Avrupalı diplomatlar, Paris’in bu tutumunu eleştiriyor. Pazartesi günü toplanan AB dışişleri bakanları, seçim şaibelerinin yaşandığı Belarus’taki yetkililere yaptırım listesini onaylayamamıştı.

İHTİYAÇ KALMADI

Ankara’nın Doğu Akdeniz’inde Yunanistan’la devam eden kriz için Atina’yla görüşmeyi kabul etmesinin ardından Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yaptırım uygulama ihtimalinin azaldığı belirtildi. Reuters’in aktardığı habere göre AB, Atina’yla istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Ankara’ya yaptırım uygulama seçeneğinden uzaklaştı. Ajansa konuşan AB’li diplomatlar ve yetkililer, bu gelişmenin ardından 27 üye arasında yaptırım için mutabakat olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile Almanya Başbakanı Merkel arasında gerçekleşen üçlü video konferans görüşme sonrası Doğu Akdeniz gerginliği azalmış, müzakerelerin yeniden başlaması kararı alınmıştı.

Beaune, geçen hafta Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis (solda) ile birlikte helikopterle Akdeniz’de uçarak destek gösterisinde bulunmuştu.