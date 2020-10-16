Rum korgeneral Ermenistan'da

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Yarbay Şebnem Aktop tarafından yapılan bilgilendirmeye göre;

GKRY'Lİ KORGENERALİN TERÖRİSTLERİ EĞİTTİĞİ BİLGİSİ

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın, 27 Eylül 2020’de başlattığı acımasız saldırılarına, 10 Ekim’de ilan edilen ateşkese rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef alarak devam ettiğine işaret edilen bilgilendirmede şöyle denildi:

"Ermenistan’ın anlaşmalarla yasaklanmış silah ve mühimmat kullanarak, masum sivilleri, sivil yerleşim yerleri ile kamu binalarını hedef alması aleni olarak savaş ve insanlık suçudur. Hedef gözetmeyen bu saldırılar esnasında, şu ana kadar 50’ye yakın Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetmiş, 300’e yakın sivil yaralanmış, binlerce ev ve kamu binası kullanılamaz hale gelmiştir. Ermenistan, bu saldırılarıyla bir kez daha bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu göstermiştir. Diğer yandan, Ermenistan’da PKK/YPG’lilerin varlığına ilave olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) bir korgeneralinin bölgede olduğu ve Ermeni milisleri, PKK/YPG terör örgütü mensuplarını ve farklı ülkelerden paralı askerleri eğittiği bilgileri mevcuttur. Bölgede barış ve istikrar için, Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir."