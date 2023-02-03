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Ruhsatsız silah ve çelik yelekle yakalandılar!

Bağcılar'da bir otomobilde yakalanan 3 kişiden, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 çelik yelek ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada içinde 3 kişinin olduğu şüpheli bir otomobili durdurarak kontrol etti.

Araç ve şüphelilerin üstünde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 2 çelik yelek, 14 mermi ve 2 motosiklet kaskı ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan adli mercilerde çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde husumetlileri olduğu için çelik yelekle gezdiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

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