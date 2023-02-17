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Ruhat Mengi duyurdu: "Eşimi kaybettik"

Gazeteci Güngör Mengi 83 yaşında yaşamını yitirdi. Eşi Ruhat Mengi yaptığı açıklamada "Eşim, değerli gazeteci Güngör Mengi'yi kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.

Gazeteci Güngör Mengi 83 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci eşi Ruhat Mengi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eşim, değerli gazeteci Güngör Mengi'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Başsağlığı dileyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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