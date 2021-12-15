RTÜK'ten Exxen'e 'Konuşanlar' cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), küfür ve argo ifadelerin kullanıldığı 'Konuşanlar' programı nedeniyle, dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kamuoyunda tartışmalara yol açan ve tepkiyle karşılanan Exxen'in 'Konuşanlar' programı RTÜK toplantısında ele alındı.
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Programda mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu tespit eden RTÜK, Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı.
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