Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanalların genel müdürlerini acil olarak Ankara'ya toplantıya çağırdı. Bugün gerçekleşecek toplantının gündemi ise son dönemde sürekli şikayetlerin yağdığı "gündüz kuşağı kadın programları" var.

Son dönemde çok tartışılan ve şikayet alan gündüz kuşağındaki kadın programları bugün RTÜK'te masaya yatırılıyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanal genel müdürlerini Ankara'ya acil toplantıya çağırdı.

Hem çok seyredilmesi hem de sürekli şikayet alması dolayısıyla çok tartışılan bu programlar nedeniyle RTÜK de zaman zaman bu kanallara ağır para cezaları veriyor.

Ancak bu yaptırımın caydırıcı olmaması sonrasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanalların genel müdürlerini Ankara'ya acil toplantıya çağırdı.

Konuyla ilgili Türk televizyonlarında halihazırda; Müge Anlı ile Tatlı Sert (atv), Ece Üner ile Susma (Kanal D), Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Show TV), Fulya ile Umudun Olsun (Fox TV), Serap Paköz'le Gerçeğin Peşinde (Star) ve Esra Erol'da (atv) olmak üzere bu sezon 5 ayrı kanalda 6 farklı program yayınlanıyor

Toplantı bugün Ankara'da gerçekleşecek.

Kaynak: Medyatava