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RTÜK için CHP’nin yeni ismi Tuncay Keser oldu!

CHP'li Okan Konuralp'in milletvekili adayı olmasından dolayı, boşalan RTÜK üyeliğine Tuncay Keser aday gösterildi. Seçilmesi halinde Tuncay Keser iki yıl görev yapacak.

CHP'nin RTÜK üyesi Okan Konuralp'in milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinin ardından Konuralp'in yerine gelecek isim belli oldu. O isim uzun süredir CHP'nin Meclis Grup Danışmanlığı görevinde bulunan Tuncay Keser oldu.

Keser için CHP Meclis grubu gerekli yazıyı hazırladı ve Meclis başkanlığına sundu. Seçimin bu hafta içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Seçilmesi halinde Tuncay Keser iki yıl görev yapacak. RTÜK'e CHP kontenjanından daha önce seçilen ve görevini sürdüren bir diğer isim ise İlhan Taşçı.

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