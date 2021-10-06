RTÜK FOX TV yayınındaki Başak Demirtaş'ın sözleri hakkında soruşturma başlattı

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Çalar Saat" programına konuk olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK harekete geçti.

Kurul'dan yapılan açıklamada, "Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

6-8 Ekim 2014 tarihinde terör örgütü ve yandaşlarının başlattığı sokak olaylarının yıldönümünde, yaptığı çağrıyla olayların başrolünde yer alan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV'ye konuk edilmesi zamanlaması açısından manidar kabul edilmişti.