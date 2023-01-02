RTÜK, Derin Futbol hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Beyaz TV ekranlarında yer alan "Derin Futbol" isimli programda kullanılan küfürlü sözler nedeniyle harekete geçti.

Programda, Japonca bir şarkı olan "Suki yo" Türkçe bir küfür gibi seslendirilmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum."