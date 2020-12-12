RTÜK Başkan Yardımcısı, Gençlerde TikTok Kullanımı Oranı Hakkında Açıklama Yaptı

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, çocukların medya araçlarının etkilerine karşı korunmasına yönelik düzenleme ve denetleme ilkelerine odaklandığı doktora tezinde yer alan ve pandemi sürecindeki güncel durumu özetleyen verileri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Çocukların eğitime evden devam ettikleri ve sosyal hayattan da tamamen mahrum kaldıkları pandemi döneminde bunun bir yansıması olarak medya araçlarıyla geçirdikleri zamanın da arttığını belirten Uslu, 'Birleşik Krallık'ın iletişim alanında düzenlenleyici ve denetleyici kuruluşu olan Office of Communication (Ofcom)'un pandemi döneminde çocukların medya alışkanlıklarına dair yayımladığı araştırma sonuçları oldukça çarpıcı veriler içeriyor. Mayıs ve Haziran aylarında yapılan çalışma; İngiltere, İskoçya ve Galler'de yaşayan, 9-16 yaş aralığında bulunan ve karantina sebebiyle okullarına gidemeyen çocukların boş zaman ve medya tüketimi alışkanlıklarına odaklanmaktadır. Karantina süreci çocukların ekran karşısında her zamankinden daha fazla zaman geçirmesine neden olmuştur. Normal hayat üzerindeki kısıtlamalar onları sosyal medya, oyun ve medya içeriği karşısında fazlaca zaman harcamaya yöneltmiştir. Okul çağındaki çocukların büyük çoğunluğu evlerinde boş zamanı geçirmek konusunda bir sisteme sahip değildir ve boş zamanlarını aile yerine, kendi odalarında çevrimiçi etkinliklerle doldurma eğilimindedir.' ifadelerini kullandı.

Tüm medya araçları arasında pandemi döneminde en yoğun kullanımın görüldüğü uygulamanın TikTok olduğunu ekleyen Uslu, konuyla ilgili "TikTok bu dönemde en popüler sosyal medya uygulaması konumundadır. Her gün birkaç saatini bu uygulama karşısında geçiren çocuklar TikTok için 'zaman öldürmenin (to kill time) en iyi yolu' ifadesini kullanmışlardır. Çoğunlukla kendi içeriklerini uygulamaya yüklemeyi tercih eden çocuklar, bazı durumlarda ise platformda meşhur olan (TikTokker) kişilerin içeriğini kopyaladıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya konu olan örneklemden TikTok kullanmayanların oranı sadece yüzde 7. Uygulamayı kullananlardan kendi videolarını yapıp paylaşanların oranı ise yüzde 66’dır. 16 yaşındaki William’ın uygulamayla ilgili sözleri dikkat çekici; 'Sadece 5 dakika geçirmek için uygulamaya girerken bir de bakmışım ki videoları kaydıra kaydıra 2 saat geçmiş, bu adeta bir bağımlılık.' YouTuber ve TikTokker olarak adlandırılan sosyal medya starlarının sayısının artması, çocukların onları taklit etmesine neden olmakta ve kendi içeriklerini üretmenin kendilerine para kazandıracağına olan inançlarını arttırmaktadır" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda çocukların alışılageldik rutinlerinden uzaklaşmaları sebebiyle pandemi döneminde daha az ödev yapma eğiliminde olduğunu belirten Uslu, kısa videoların ve canlı yayınların çocukların en çok ilgi gösterdikleri içerikler olduğunu belirtti. Koronavirüs ile ilgili haberlere karşı çocukların gösterdikleri ilgi ise Uslu'ya göre zamanla azaldı.

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