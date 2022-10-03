Roy Keane'den Ten Hag'a Ronaldo eleştirisi: Yedek kalması çok saçma

İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisi heyecanı yaşandı. Manchester City, sahasında rakibi Manchester United'ı 6-3 gibi farklı bir skorla mağlup etti. İngilizlerin ve Manchester United'ın efsanesi Roy Keane Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

"İzlediğime inanamıyorum"

Karşılaşmanın devre arasında canlı yayında Manchester United'ın performansı hakkında açıklamalarda bulunan Roy Keane skorla ilgili olarak "Neredeyse izlediğime inanamıyorum. Manchester United'ın bu kadar kötü olduğuna inanamıyorum" dedi. İrlandalı eski futbolcu Roy Keane, Ronaldo ile ilgili olarak ise "United, Cristiano Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor. Bence transfer penceresi kapanmadan önce gitmesine izin verilmeliydi. Eric Ten Hag seçeneklere ihtiyacın olduğunu söylüyor ama Cristiano'yu yedek kulübesinde oturtuyor." ifadelerini kullandı.

"Yedek oturması çok saçma"

Roy Keane şöyle devam etti: "Cristiano gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biri. Kendisinin transfer seçenekleri vardı, seçeneklerinin olmadığı düşüncesi doğru değil. Bence Ronaldo gibi bir futbolcunun yedek kulübesinde oturması çok saçma."

Ronaldo'yu oyuna sokmadı

Mücadeleye yedek başlayan Portekizli isim zaman zaman ekranlara geldi. Maçı yedek kulübesinden takip eden Ronaldo'nun mutsuzluğu gözlerden kaçmadı. Ağır bir yenilgi alan kırmızı şeytanlarda teknik direktör Eric Ten Hag, Ronaldo'yu oyuna sokmadı.