Rosier'in paylaşımı Beşiktaşlıları çıldırttı!

Süper Lig'de Cumartesi günü Galatasaray ile çok kritik bir derbi karşılaşmasına çıkacak Beşiktaş'ta Valentin Rosier, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekecek bir paylaşım yaptı.

Fransız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda siyah-beyaz renkler içeren ve üzerinde 8 ile 0 rakamlarının basılı olduğu bir ceket giydiği görüldü.

Sosyal medya platformu Instagram'da başka bir fotoğrafı olmayan Rosier'in söz konusu paylaşımına siyah beyazlı taraftarlardan büyük tepki geldi. Ancak buna rağmen Fransız oyuncu bu paylaşımını kaldırmadı.