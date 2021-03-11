AjansHaber.com.tr Spor Rosier Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Rosier Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş'ın Sporting'den kiraladığı Valentin Rosier, gelecek sezon da siyah beyazlı takımda forma giymek istiyor.

Beşiktaş'ın Sporting'den kiraladığı Valentin Rosier, gelecek sezon da siyah beyazlı takımda forma giymek istiyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili görüntüyle alkış toplayan Valentin Rosier, takım çalışmalarında da hız kesmiyor. Fransız sağ bek, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda performansıyla en ön plana çıkan isim olmayı başardı.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rosier, gelecek sezonda da yoluna Kara Kartal'da devam etmek istiyor. Bu konuda yönetimle görüşen başarılı oyuncunun, kararını ilk ağızdan ilettiği belirtildi. (Fanatik)

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Galatasaray Belhanda'nın sözleşmesini feshetti
Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklikler
Galatasaray'da Ryan Donk sakatlandı
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu programı
Ozan Tufan rotasyon oyuncusu olacak
Whatsapp'tan yeni özellik
Fenerbahçe Konya'da 3 golle kazandı