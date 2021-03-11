Rosier Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş'ın Sporting'den kiraladığı Valentin Rosier, gelecek sezon da siyah beyazlı takımda forma giymek istiyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili görüntüyle alkış toplayan Valentin Rosier, takım çalışmalarında da hız kesmiyor. Fransız sağ bek, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda performansıyla en ön plana çıkan isim olmayı başardı.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rosier, gelecek sezonda da yoluna Kara Kartal'da devam etmek istiyor. Bu konuda yönetimle görüşen başarılı oyuncunun, kararını ilk ağızdan ilettiği belirtildi. (Fanatik)