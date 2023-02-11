AjansHaber.com.tr Gündem Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Coşkun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanı'nda bulunan ek hizmet binasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan Coşkun'un tutuklanmasına karar verildi.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, üzerinde bir miktar parayla dün Karadağ'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Üniversitelerin açılışı ertelendi
AFAD: “Şanlıurfa’da arama kurtarma tamamlandı”
Japon Uzman Moriwaki depremi değerlendirdi
Asker celpleri ertelendi!
Shell'den akaryakıt desteği!
Üniversiteler yaza kadar uzaktan eğitime geçti
Oktay, depreme ilişkin son durumu açıkladı!