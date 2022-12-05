Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo için önemli bir iddia ortaya atıldı.



İspanya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı. Portekizli süperstar sezon başına 200 milyon Euro kazanacak.

​Haberde, Cristiano Ronaldo'nun 1 Ocak'tan itibaren Al-Nassr için futbol oynayacağı bildirildi.