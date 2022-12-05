AjansHaber.com.tr Spor Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. Marca Gazetesi, Manchester United'la yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo için önemli bir iddia ortaya atıldı.

İspanya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı. Portekizli süperstar sezon başına 200 milyon Euro kazanacak.

​Haberde, Cristiano Ronaldo'nun 1 Ocak'tan itibaren Al-Nassr için futbol oynayacağı bildirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup etti!
Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup etti!
Galatasaray'a yıldız golcü! iddiası
2022 Fifa Dünya Kupası'nda günün maçları!
Messi, kariyerinin 1000. maçına çıktı
Fenerbahçe Enner Valencia ile yeniden anlaştı!
Beşiktaş'ta Atiba ve Saiss için karar verildi!