Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. Marca Gazetesi, Manchester United'la yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile prensipte anlaştığını duyurdu.
Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo için önemli bir iddia ortaya atıldı.
İspanya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme için prensipte anlaştı. Portekizli süperstar sezon başına 200 milyon Euro kazanacak.
Haberde, Cristiano Ronaldo'nun 1 Ocak'tan itibaren Al-Nassr için futbol oynayacağı bildirildi.
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