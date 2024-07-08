Ronaldo'nun futbolu bırakmama nedeni belli oldu

Eski futbolcu Adrian Mutu, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun 39 yaşında olmasına rağmen neden futbolu bırakmadığını açıkladı.

"OĞLUYLA AYNI TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR"

Rumen basınından IAM Sport'a konuşan Mutu, geçtiğimiz mayıs ayında Suudi Arabistan'da Ronaldo ile görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, Portekizli futbolcunun kramponlarını asmadan önce oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.

"AL-NASSR'DA BU HEDEF MÜMKÜN"

Bu hedefin, Ronaldo'yu futbol oynamak için motive ettiğini vurgulayan Adrian Mutu, "Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden futbolu bırakmıyor. Al-Nassr'da bu mümkün, eğer başka bir takımda olsaydı bilmiyorum. Real Madrid'de ise durum çok daha zor olurdu" ifadelerini kullandı.

17 Haziran 2010'da doğan Cristiano Ronaldo Jr., 14 yaşına yeni girdi ve Al-Nassr'ın genç takımlarında forma giyiyor. Bu durum Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbol kariyerini sürdüreceğini gösteriyor.