Ronaldo'nun Coca Cola tepkisinin maliyeti 4 milyar dolar

Cristiano Ronaldo, gazlı içeceklere karşı tutumuyla bilinirken, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki hareketiyle bir anda gündem oldu. Önünde bulunan turnuvanın sponsorlarından Coca Cola'nın iki şişesini kenara alan Cristiano Ronaldo, "Su için" dedi.

Ronaldo'nun mesajı açıktı ve bu sözler sosyal medyada bir anda viral oldu. Bunun etkisi finansal alanda da kendini gösterdi. Coca Cola'nın hisseleri 56.10'dan 55.22 Dolar'a düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar Dolar'lık hisselerin 238 milyar Dolar'a gerilemesiydi. Kısacası ünlü içecek firmasının hisseleri yaklaşık 4 milyar Dolar değer kaybetti.

Ronalda daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı. Ronaldo, istememesine karşın oğlunun Coca Cola ve Fanta içtiğini, cips yediğini söylemiş ve onu bu alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalıştığını açıklamıştı.

Ronaldo'dan Coca-Cola tepkisi: "Su için"



🔹Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerine tepki göstererek izleyenlere asitli içeceklerden uzak durun mesajı verdi.pic.twitter.com/ZIJ5lPw6RA — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 14, 2021

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