Ronaldo Old Trafford'a gollerle döndü
Futbolun yaşayan efsanesi Ronaldo evine gollerle döndü. Yıldız futbolcu Premier Lig'de 4504 gün aranın ardından yeniden gol sevinci yaşadı.
Cristiano Ronaldo Old Trafford'a gollerle döndü. Premier Lig'in 4. haftasında Newcastle United'la oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli yıldız attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı.
4504 gün sonra gelen gol sevinci
Premier Lig'de son golünü Mayıs 2009'da atan Ronaldo, 12 yıl aranın ardından yeniden fileleri havalandırdı. Maçın ilk yarısının uzatma anlarında takımını 1-0 öne geçiren Ronaldo 4504 gün aranın ardından Manchester United formasıyla yeniden gol sevinci yaşadı.
Mücadele Manchester United'ın 4-1'lik galibiyeti ile tamamlanırken Ronaldo'nun attığı 2 gol ve kendine özgü gol sevinci görülmeye değerdi.
Tecrübeli yıldızın, futbol kariyerinde özel bir yeri olan Manchester United'a dönüşü spor kamuoyunda büyük heyecan yaratmıştı. Yıldız oyuncu Newcastle United maçında sergilediği performansla taraftarlarından tam not aldı.
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