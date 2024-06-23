Ronaldo ile selfie çeken çocuk, o anları anlattı!

Türkiye-Portekiz maçında müsabakadan çok sahaya atlayarak Ronaldo ile selfie çektiren çocuk konuşuldu.

Dünyanın konuştuğu o çocuğun kim olduğu ortaya çıktı. Güvenlik görevlilerini atlatarak maçın ortasında Ronaldo ile çektirdiği selfieyi Instagram hesabından paylaşan 10 yaşındaki Berat’ın, Almanya’da yaşayan Türk kökenli bir amatör futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Babasına 'tuvalete gidiyorum' demiş

Maçtan önce arkadaşlarıyla iddiaya giren Berat, babasına "tuvalete gidiyorum" dedikten sonra sahaya atladı. Berat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bu bir tişörtün üzerinde ve odamda olacak" ifadelerini kullandı.

Minik futbolseverin babası ise "Birden onu yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı." şeklinde konuştu.