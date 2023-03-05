Ronaldo, depremzedeler için yardım uçağı gönderdi!

Cristiano Ronaldo'nun, Türkiye'deki ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdiği belirtildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Ronaldo, 6 Şubat'ta ülkemizde ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından oluşan trajik görüntülerden çok etkilendi.

Yardım malzemeleri için de ayrıca ödeme yaptı

Portekizli yıldızın, depremden etkilenen vatandaşlar için bir yardım uçağı gönderdiği aktarıldı. Ronaldo'nun ayrıca, depremzedeler için; çadır, yiyecek paketleri, yastık, battaniye, bebek maması, süt ve tıbbı malzemeler için de para ödediği öne sürüldü.