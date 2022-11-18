Ronaldo: "Bu yaşanırsa kariyerimi noktalarım"

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kullandığı ifadelerle gündemi sarsan, Manchester United'a transferinden, Kırmızı Şeytanlar'ın yönetimine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo yine bomba ifadeler kullandı. 37 yaşındaki oyuncunun röportajının ikinci perdesini yayınlandı.

"Ben bitime 3 dakika kala oyuna girecek bir oyuncu değilim"

Portekizli süperstar, "Benim de insan olduğumu anlamalılar. Ailemin yanında olmak zorundayım. Kariyerime saygı duyduğun için Manchester City karşısında beni oyuna almadın ama Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Ne anlamı var? Ben 3 dakika kala oyuna alabileceğin bir oyuncu değilim. Erik ten Hag sürekli olarak 'Bana adım attığını, beni beğendiğini' söylüyor. Bunların hepsi basına karşı yapılan açıklamalar" sözleriyleTen Hag'a tepkisini yine açıkça dile getirdi.

"Dünya Kupası'nda harika olacağım"

37 yaşındaki oyuncu, pazar günü Katar-Ekvador maçıyla başlayacak olan 2022 Dünya Kupası için de, "Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyeceğime inanıyorum. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırım. 2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmayı istiyorum. 40 yaş bence futbolu bırakmak için ideal bir yaş" yorumunu yaptı.

"Bu dediğiniz yaşanırsa kariyerimi noktalarım"

Portekizli yıldız Dünya Kupası hakkında yöneltilen soruya, "Finaldesiniz. Portekiz ile Arjantin karşı karşıya. Sen 2 tane attın, Messi de 2 tane attı. Son dakika golünü attın ve maçı 3-2 kazanıp Dünya Kupası'nı aldınız." şeklindeki soruya gülerek şu şekilde cevap verdi: "Bu dediğniz yaşanırsa kariyerimi noktalarım."

"Messi inanılmaz bir futbolcu"

Uzun yıllar dünya futboluna damga vuran ve rekabet içinde bulunduğu Messi hakkında, "Bu arada Messi ile 16 yıl aynı sahneyi paylaştık. Dile kolay! O inanılmaz bir oyuncu. Büyülü. Onunla harika bir ilişkim var. Messi gerçekten saygı duyduğum bir futbolcu. Benim hakkımda her zaman güzel konuşuyor. Futbol için harika işler yapan harika bir adam." şeklinde konuştu.

Lionel Messi ile aynı takımda forma giyme olasılıkları hakkında konuşan Ronaldo, "Neden olmasın, bilmiyorum. Asla asla diyemezsiniz" diyerek aynı takımda oynama ihtimallerine açık kapı bıraktı.