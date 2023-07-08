Roma'nın forveti adım adım Cimbom'a!

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi, bir yandan Icardi'den bağımsız golcü arayışlarını da sürdürüyor.

Oluşturulan listede Özbek golcü Eldor Shomurodov ön plana çıkıyor. Bonservisi Roma'da olan ve geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Spezia'ya kiralık olarak giden Özbek golcü, yerli statüsünde sayıldığı için Sarı-kırmızılıların ilgisini üzerine çekiyor.

Galatasaray teknik heyetinin beğenisini kazanan Shomurodov, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı karara göre yerli statüsünde forma giyecek.

Roma satmak istiyor

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Roma kulübü, Özbek golcüyü gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Corriere della Sera'da yer alan haberde; Roma Sportif Direktörü Thiago Pinto, Galatasaray'ın Özbek golcüye olan ilgisini doğruladı.

Makul bir bonservis bedeli karşılığında transferin gerçekleşeceğini düşünüyor. İtalyan ekibi ile 2026 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma ve Spezia formalarıyla 24 maça çıktı. Bu süreçte ise 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Başarılı Özbek golcü için görüşmelerin en kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.