Roketsan paylaştı: Konumumuz sağlam!

Savunma sanayii cephesinde Türkiye'nin elini güçlendirecek yerli ve milli mühimmatlar göz doldurmayı sürdürüyor. Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinden bugün ANTARES için bir paylaşım yer aldı. Gönderide "%100 Türk Mühendisliğinin ürünü, milli GPS alıcımız #ANTARES; yenilikçi mimarisi ve modüler yapısı ile farklı platformlara uygulanabiliyor, yüksek hassasiyeti sayesinde sinyal karıştırma ve aldatmaları engelliyor." ifadelerine yer verildi.

ROKETSAN ANTARES UYDU TABANLI KÜRESEL NAVİGASYON SİSTEMİ ALICISI

ANTARES, yüksek dinamiklerde (hız, ivme ve yükseklik) çalışabilir yapıda tasarlanmış bir GNSS alıcısıdır. GPS ve GLONASS uydu sistemlerini kullanan alıcı sistemi, yazılım tabanlı yapısı ile farklı platform isteklerine (füze, güdümlü mühimmat, insansız hava aracı, kara aracı, vb.) uyarlanabilir yapıdadır. Yenilikçi mimarisi sayesinde, farklı uydu sistemleri, dâhili sinyal karıştırmayı engelleyici özelliği gibi yeni yetenekler de entegre edilebilmektedir.