ROKETSAN, Çakır füzesini geliştirdiğini duyurdu

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci "Çakır'la Seyir füzesini insansız platformlarla buluşturduk. Dünyada ilk kez sürü yeteneği bir seyir füzesine entegre edilecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "Çakır" füzesi ile ilgili açıklamalarından önemli satır başları;

"Bütün bu ürünlerin devreye alınması ekilen tohumların meyve vermesi devam ediyor. Bir taraftan meyveleri toplarken diğer taraftan da tohumlar ekmeye devam ediyoruz. Şu an da Roketsan’dayız. Füze kabiliyetlerimize vurgu yapıyoruz."

"Karadan karaya karadan havaya ve denizdeki sistemler de devam ediyor. Torpidolarda da dışarı muhtaç bir ülke olmaktan inşallah kurtuluyoruz. Mühimmatlarımızı akıllandırıyoruz ve savunma sanayi şirketlerimizin iş birliği söz konusu."

"Hayallerimiz büyük olsun hayalperest olmayacağız dedik. Hayalperest olmamanın adımları bunlar. TEKNOFEST roket yarışmalarının en büyük destekçisi Roketsan. Gençliğe yönelik programlarımız sürekli devam edecek. Bu silahların kendilerini ispat ettiği en önemli husus TSK tarafından kullanılması. Bu dünyadaki en büyük referansımız oluyor. Bizlerin de görevi bu ürünleri çok geniş test ve denemelerden geçirip kullanıcımıza teslim etmek".

"Dost ve müttefiklerimize de bu ürünlerde destek olmaya devam ediyoruz"

"Bu çabamız sadece kendi milli çıkarlarımız koruma amaçlı olmuyor. Dost ve müttefiklerimize de bu ürünlerde destek olmaya devam ediyoruz. Tabi savunma sanayi bir ekosistem. Bu tür iddialı projeler ekosistemi büyütüyor ve derinlik kazandırıyor. Bu bize bir kere daha Türkiye’nin kendine yeterli ve güçlü olması hususunda atılan adımların ne kadar doğru ve kıymetli olduğunu bir kere daha gösteriyor."

"Projelerimizin en büyük destekçisi Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu ve benzeri projelerde görev almış ve alacak tüm çalışanlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Çakır projesinin ülkemize hayırlar getirmesini diliyor hepinize teşekkür ediyorum."

"Roketsan’ın kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen Seyir Füzesi ÇAKIR, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak."

"150 kilometrenin üzerinde menzile sahip"

Roketsan geliştirdiği yeni teknolojiler ile harp sahasında yeni konseptler oluşturmaya devam ediyor. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni Seyir Füzesi ÇAKIR; kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan ÇAKIR’ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

"Entegrasyonu 2023 yılı içerisinde"

Roketsan öz kaynakları ile başlatılan yerli ve milli seyir füzesi ÇAKIR’ın tasarım çalışmaları devam ederken; ilk test atışı 2022 yılında, platform entegrasyonu ise 2023 yılı içerisinde hedefleniyor.

"31 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Seyir Füzesi ÇAKIR’ın lansman etkinliği kapsamında, Roketsan ve Kale Arge arasında ÇAKIR Projesi Milli Turbo-jet Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalanacak."