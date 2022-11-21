Roket saldırısında hayatını kaybeden çocuk, CHP'li vekilin akrabası çıktı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden yapılan roket saldırısında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybeden çocuğun ise CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın amcasının torunu olduğunu öğrenildi.

Polat, cenaze için kente hareket etti.

Olay nasıl gerçekleşti

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Bakan Soylu açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri nedeniyle 6 kişi yaralandı. Hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk. Bir tanesi de öğretmen" açıklamasını yaptı.