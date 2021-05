Roger Waters: "Gazze, kalbim seninle"

Rock müziğin efsane grubu Pink Floyd'un kurucularından ve eski vokalisti Roger Waters Filistin için çağrı yaptı. Filistin'e verdiği destek ve İsrail'e saldırıları nedeniyle gösterdiği tepkiyle ön plana çıkan İngiliz müzisyen, "Gazze kalbim seninle" dedi.

Al Jazzera'nin İngilizce sayfasında bir videosu paylaşılan Waters, "Gazze kalbim sizinle. Kalbim sizin için atıyor. Sizin için kan ağlıyorum. Ateşkes, hemen şimdi! Buna bir son verelim!" dedi.

.@RogerWaters' message to Gaza: “Hey Gaza, my heart is with you. My heart goes out to you all. I bleed for you. Let’s put an end to this. Ceasefire, now!” pic.twitter.com/01iVVGQTln