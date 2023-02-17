Rockefeller'ın patronu Dünya Bankası'nın yeni patronu mu olacak?

Rockefeller Vakfı'nın Başkanı Rajiv Shah, Dünya Bankası Başkanı olarak David Malpass'ın halefinin favorisi olarak ortaya çıktı.

Doktor, Sağlık Uzmanı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı eski Başkanı ve şuanda Rockefeller Vakfı'nın Başkanlık görevini yürüten Shah, Haziran ayında görevinden ayrılacağını açıklayacağı, Joe Biden'ın Malpass'ın yerine yeni Başkan olarak tercih edeceğini olarak görülmeye başlandı.