Rizeli Hızır'dan İkizdere eylemcilerine HDP tepkisi

HDP'li vekillerin bölgeye çağrılmasına sinirlenen Hızır isimli vatandaş, "HDP'yi çağırıyorsunuz. Bu millet PKK mı? PKK kim? PKK'yı çağırıyorsunuz. PKK mı savunacak bizi? Biz bize yetmiyor muyuz? Adam olsaydınız İkizdere gelirdi oraya." dedi.

Rize'nin İkizdere ilçesi, İşkencedere vadisinde açılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının eylemi sürüyor.

Halkın bir bölümü taş ocağına karşı çıkarken, bölgedeki eylemlere katılan siyasi figürler görüş ayrılıklarına neden oldu. Sivil halkın başlattığı eyleme, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'nin katılması tepkilere neden oldu.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki taş ocağı eylemlerine Rizeli bir vatandaştan HDP tepkisi geldi



🔹HDP'li vekillerin bölgeye çağrılmasına sinirlenen vatandaş, "HDP'yi çağırıyorsunuz. Bu millet PKK mı? PKK'yı çağırıyorsunuz. PKK mı savunacak bizi? Biz bize yetmiyor muyuz?" dedi. pic.twitter.com/z8grji7eIJ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 4, 2021

BÖLGE HALKINDAN TEPKİ

Bölgede yaşayan Hızır isimli vatandaş ise bu tepkileri dile getirdiği bir video çekerek sosyal medyadan yayınladı.

Vatandaş, bölgedeki diğer taş ocaklarının açıldığı sırada yapılan ödemeler nedeniyle kimsenin ses çıkarmadığını, bu ocak için yapılan eylemlerin doğa korumakla ilgisi olmadığını söyledi.

"PKK MI SAVUNACAK BİZİ?"

Eylemcilerin, HDP temsilcilerini eylem bölgesine çağırmasını da eleştiren vatandaş, "O taş ocağı diye svunduğunuz yerin az yukarısında büyük bir tal ocağı var. Oraya karşı çıkmadınız, buradan küçük bir taş alınacak karşı çıkıyorsunuz. Ben Cengiz Ağabey'i destekliyorum. Neden? Size para verseydi karşı çıkmayacaktınız. İkizdereli nerede diyorsunuz. İkizdereliler şimdiye kadar neredeydi? Vadinin ... şimdi vadi oldu. HDP'yi çağırıyorsunuz. Bu millet PKK mı? PKK kim? PKK'yı çağırıyorsunuz. PKK mı savunacak bizi? Biz bize yetmiyor muyuz? Adam olsaydınız İkizdere gelirdi oraya." dedi.

"LANET OLSUN SİZE BE"

Videoda oldukça öfkelendiği görülen vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazanda orada rakı içip eylem yapmayın. Tulumla eylem olur mu? Bilmeden konuşmayın. Para verilince susuyorsunuz. Balı ağzınıza koyunca yalıyorsunuz. PKK kim PKK bizi savunacak? Biz bize yetmiyor muyuz? Lanet olsun size be!"