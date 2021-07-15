Rize'de sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kentte öğleden sonra başlayan yoğun sağanak sonucu Çayeli ilçesinin Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Madenli'nin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlattı.

Çayeli ilçesindeki Madenli Deresi'nin taşması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Bazı bölgelerde büyük su birikintilerinin oluştuğu yolun bazı bölümlerinde ise selin taşıdığı taş, toprak ve odun parçaları sebebiyle araçlar ilerleyemiyor.

Şiddetli yağışa bağlı ilçedeki Aşıklar ve Şairler dereleri de taştı. Yetkililer, derelerin çevresindeki köylerin muhtarlarına telefonlarla ulaşarak vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde uyarı yapıyor.

Büyükköy beldesinde aşırı yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasında, ilk belirlemelere göre boş olduğu değerlendirilen bir ev yıkıldı.

Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, AA muhabirine, beldelerinde yolların kapandığı, bazı vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi.

Yağış Güneysu, Hemşin, Ardeşen ve Pazar ilçelerini de etkiledi

Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar, yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güneysu Merkez Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı, 10'a yakın araç sel suları nedeniyle hasar gördü.

Etkili yağış sonrası Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin zemin katının yanı sıra ilçe merkezindeki çok sayıda iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, AA muhabirine, yağışın hafiflemesiyle ekiplerin çalışmalara başladığını söyledi.

Ardeşen ilçesinin Işıklı köyünde de tarım arazilerinde hasar oluştu.

Ekipler, yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Şiddetli yağışın etkilediği Pazar ilçesinde de su taşkınları nedeniyle bazı araçlar su altında kaldı, çok sayıda iş yerini su bastı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri bölgede yoğun yağışın devam etmesi ve heyelan riski nedeniyle iş makinelerini kullanamıyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri, il genelinde yağışın etkilediği bölgelerde köy yollarının açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede şiddetli yağışın bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Bu arada AFAD tarafından Rize'de kriz merkezi oluşturulduğu ve çalışmaların buradan koordine edildiği kaydedildi.

Kayıp ihbarı yapılan 3 kişi aranıyor

Alınan bilgiye göre, kentte öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde bir, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 2 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine AFAD, jandarma, UMKE, JAK ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, söz konusu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler, Muradiye beldesinde mahsur kalan bir kadını kurtardı.

Bakan Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu bölgeye gidiyor

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye giderek incelemelerde bulunacak.